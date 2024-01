Cambiano le corse da lunedì prossimo

Alcuni cambiamenti per quanto riguarda il trasporto pubblico. Autolinee Toscane, in ottemperanza a quanto disposto dalla Provincia, informa che da lunedì ci saranno alcune modifiche nel servizio in Lunigiana.

L’azienda spiega nel dettaglio le novità che riguarderanno pendolari e studenti, alle prese con il ritorno a scuola oppure chi deve andare al lavoro con i mezzi pubblici: "Viene istituita una nuova corsa sulla Linea 01 da Coloretta a Pontremoli con partenza alle 14:35 e arrivo alle 15:10. La Linea 12 da Arpiola Scuole a Lusuolo, con partenza alle ore 13:55 e arrivo alle 14:35, viene prolungata fino a Villafranca FS. La Linea 32 da Fivizzano a Bivio Casola, con partenza alle ore 16:40 e arrivo alle ore17:30, effettuerà deviazione a Monzone il lunedì e il giovedì".