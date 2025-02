Cambiano gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali

Più ore di apertura al pubblico in Comune a Licciana Nardi. L’amministrazione ha trovato un accordo con i dipendenti per l’orario di lavoro, come previsto dal contratto nazionale. "Su richiesta dei sindacati Cisl e Cgil – spiega il sindaco Renzo Martelloni – abbiamo accolto la proposta di applicare il contratto nazionale dei lavoratori che prevede 36 ore lavorative spalmate su 5 giorni anziché 6. Questo permetterà al Comune di garantire un maggiore accesso ai cittadini, allungando le ore di apertura al pubblico e continuando a mantenere l’apertura anche al sabato, grazie a una rotazione tra i dipendenti. Saranno i capi settore a organizzare gli orari degli uffici che saranno comunicati sul sito internet. Abbiamo dunque deciso non solo di offrire un servizio maggiore alla popolazione, ma anche di soddisfare le richieste di chi lavora per noi. Non abbiamo trovato opposizioni da parte dei dipendenti ma solo collaborazione. Li abbiamo coinvolti sulla pianificazione dell’orario cercando di andare incontro alle esigenze manifestate. Per mantenere l’efficienza del servizio e un’ottima produzione è importante avere trovato un equilibrio tra le necessità dell’amministrazione e dei lavoratori".