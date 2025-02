Cambiamenti climatici. Progetto ’Score’ entra nel vivo. Quattro anni di indagini raccontati dai protagonisti

Ultimi atti del progetto europeo Score dedicato ai cambiamenti climatici e alle tecniche per contrastare i fenomeni collegati, come l’erosione costiera. Un’iniziativa che in questi quattro anni di attività ha visto la città di Massa protagonista, unica in Italia, insieme ad altre 9 realtà europee, università e centri di ricerca di livello internazionale. Lo studio, letteralmente Smart Control of the Climate Resilience in European Coastal Cities, ha ottenuto il finanziamento della Commissione Europea e terminerà a luglio. L’amministrazione comunale ha dato il proprio sostegno a Score e fornito supporto allo staff italiano, mettendo a disposizione strutture e risorse. E ora gli eventi che questo mese chiuderanno i lavori.

E’ prevista infatti la terza edizione della Score ‘Climate Adaptation Training School’, con tre appuntamenti pubblici di sensibilizzazione sugli effetti del cambiamento climatico che si svolgeranno in tutte le città europee coinvolte nel progetto Score in contemporanea, coinvolgendo gli istituti scolastici e i portatori di interesse del territorio. Si parte martedì alle 11 con il Webinar online su “L’esperienza del Living Lab di Massa all’interno del progetto Score. I risultati di quasi quattro anni di attività e le prospettive future nella fondamentale sfida a contribuire all’incremento della resilienza della comunità e nel contrasto dei rischi naturali connessi al cambiamento climatico”. Introduce l’assessore all’ambiente Roberto Acerbo, relatori i ricercatori del team Score.

Giovedì alle 16 a Villa Cuturi di Marina l‘Eba Geogame’, sessione di gioco online dedicata ai giovani sotto i 29 anni con un gioco progettato dai tecnici Score per simulare scenari di pianificazione urbana con un approccio eco-sistemico. Venerdì 28 febbraio dalle 16 nella sala consiliare di Massa una conferenza partecipata, con cittadini, stakeholders (istituzioni locali, associazioni di volontariato, associazioni di categorie economiche, ecc.) e la stampa. Oggetto del workshop sarà l’illustrazione alla cittadinanza delle attività svolte nei quattro anni di progetto e dei risultati raggiunti, con particolare riferimento alla rete di idrometri e telecamere installati sui corsi d’acqua di Massa e sulla Torre Fiat.

Nell’ambito del progetto “Score”, infatti, sono stati acquistati e donati alla comunità di Massa dei sensori per rafforzare il monitoraggio e il presidio del territorio contro gli eventi meteorologici avversi dovuti ai cambiamenti climatici. Si tratta di due idrometri ultrasonici, di un idrometro radar, di due SmartLNB e di 3 telecamere che vanno a potenziare il monitoraggio del livello di alcuni corsi d’acqua del reticolo idraulico minore e il tratto di costa di Marina di Massa. Da sottolineare, inoltre, che a dicembre gli studenti della scuola professionale per la lavorazione del marmo ‘Pietro Tacca’, che hanno collaborato con il progetto durante la preparazione e l’implementazione dei sensori intelligenti per ciottoli, hanno vinto il primo premio nella Sezione #MyCity del concorso letterario e artistico “Acqua, natura e persone”, organizzato con la collaborazione del Comune di Massa.