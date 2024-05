Camaiora parla del palazzo postale

Una conferenza sugli edifici postali del Novecento e i novant’anni di attività del palazzo delle poste di Carrara. La organizza per oggi alle 17 l’Ordine degli architetti di Massa Carrara nella sede di via San Martino. A parlarne sarà l’architetto e segretario dell’ordine Paolo Camaiora. L’incontro rientra nel ciclo di appuntamenti ‘La parola all’Ordine’, dove ciascun componente del consiglio propone una conferenza su temi del territorio apuano ma non solo. Camaiora parlerà del palazzo delle Poste mettendolo a confronto con i maggiori edifici postali del Novecento realizzati nelle principali città italiane, portando a paragone gli stili architettonici, la tipologia dei progetti, la vita e la storia dei progettisti e degli artisti che realizzarono le opere d’arte presenti, i materiali lapidei utilizzati e tanto altro ancora. Ad introdurre la conferenza sarà il presidente dell’ordine Roberto Del Sarto. La conferenza sarà aperta alla cittadinanza nell’ottica di presenza e partecipazione attiva dell’Ordine professionale sul territorio, sul paesaggio, sui grandi temi progettuali di riqualificazione delle aree urbane, nella funzione di consulenza, controllo e proposizione sui temi urbanistici, nei rapporti con gli enti e non ultimo, sull’apporto culturale fornito alla comunità su temi ed argomenti spesso ignorati.