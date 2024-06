Calendario impianti irrigui. Supporto nei mesi estivi tra tutela e risparmio risorse

L’emergenza climatica in atto provoca periodi siccitosi sempre più lunghi alternati a precipitazioni brevi e violente che erodono il primo strato più fertile dei terreni assetati. Ieri era la Giornata mondiale contro la desertificazione, occasione per riflettere su una situazione che impone nuove sfide che riguardano anche il nostro territorio. Servono piani infrastrutturali per garantire il futuro idrico dei territori.

"L’impegno del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord è da sempre teso a ridurre la progressiva distruzione del potenziale del suolo attraverso una gestione oculata e attenta dell’acqua, attraverso un uso scrupoloso di reti e canalette irrigue – spiega il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi – Negli ultimi anni abbiamo investito milioni in opere di manutenzione ordinaria e straordinaria per renderle ancora più efficienti. Ci sono progetti già finanziati e altri in attesa di risorse per aiutare le nostre terre che sono sempre più assetate".

Sono in fase di gara e partiranno a breve i lavori di manutenzione ordinaria delle 4 reti irrigue della Lunigiana, finanziati attraverso il Programma di Sviluppo Rurale ciascuno per 375mila e un totale di 1,5 milioni.

Inoltre, il Consorzio ha pubblicato il calendario irriguo della Lunigiana per tutti e 4 gli impianti irrigui operativi: Fivizzano-Aulla, Bagnone-Villafranca, Groppoli di Mulazzo, Caprio-La Piana a Filattiera. Gli impianti verranno aperti per garantire le portate di acqua necessarie alle attività agricole attive sul territorio, sostegno operativo alle imprese e alle comunità, nei mesi estivi più caldi, con la chiusura prevista per la domenica così da garantire un risparmio e tutelare la risorsa.