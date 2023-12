"Calendario 2024: un omaggio al volontariato della provincia"

Sabato 30 dicembre, acquistando in edicola il nostro giornale, riceverete in regalo il calendario 2024, con la copertina firmata da Giancarlo Caligaris, dedicato al mondo del volontariato della provincia. Come il caso dell’Ada, l’associazione per i diritti degli anziani, di Massa e Montignoso. E’ il secondo anno consecutivo che il nostro gruppo editoriale – attraverso le sue testate cartacee, La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno – ha scelto di realizzare un calendario interamente dedicato ai protagonisti del volontariato locale. Il calendario è realizzato in collaborazione con Speed, la concessionaria per la raccolta pubblicitaria del nostro gruppo editoriale, e grazie al sostegno di numerosi sponsor.