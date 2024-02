Calcio a 5 Nel campionato regionale femminile. La Ricel spazza via con dieci reti la Traverde

Traverde Pontremoli

TRAVERDE PONTREMOLI: Anastasi, Angella, Franchi, Imperatore, Pellistri, Ragadini, Rossi, Vellerani. All. Pedroni.

RICEL: Zenghina, Pirrottina, Casali, Barsocchi, Crecchi. Bottoni. All. Nista.

Arbitro: Bonanni di Empoli.

Marcatori: 5’ e 38’ Pirrottina (R); 9’ e 40’ Crecchi (R); 11’, 26’ e 35’ Casali (R); 18’ Bottoni (R); 19’ Angella (T); 20’ e 44’ Barsocchi (R).

PONTREMOLI – La Ricel fa suo senza problemi il derby di ritorno contro il Pontremoli e consolida il primato nel campionato toscano di calcio a cinque femminile. Mister Nista ha dovuto fare i conti ancora con l’infermeria piena ed un solo cambio a disposizione ma anche le avversarie erano in veste rimaneggiata. Passivo fin troppo pesante per le lunigianesi che si sono battute bene ma hanno trovato di fronte una capolista davvero in gran vena realizzativa. Partita già al sicuro all’intervallo con la Ricel avanti per 5 a 1.

La bomber Casali ha messo a segno una tripletta rafforzando il proprio primato nella classifica marcatori. Doppiette di buona fattura per Barsocchi, Crecchi e Pirrottina. Bottoni si è aggiunta al tabellino mentre Zenghina è stata battuta soltanto da un gran gol da fuori di Angella.