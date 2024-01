Cai: ricco calendario di escursioni a tu per tu con borghi e montagne

Il Cai di Carrara è pronto, il calendario aspetta solo le iscrizioni. "Mi farebbe piacere portare i giovani in montagna - spiega la presidente, Brunella Bologna -, li invito ad avvicinarsi alla nostra sezione per scoprire le bellezze delle Apuane e apprezzare una nuova esperienza di vita". Così si aprono le escursioni 2024 partendo dal giorno dell’Epifania, sabato, con la tradizionale gita che si snoda tra mare e falesie lungo l’asse Riomaggiore, Portovenere, per assistere alla discesa della befana dalla torre del castello organizzata dal Soccorso alpino del Cai di Spezia. Poi domenica 7, per il giro dei 5 campanili, con partenza dalla stazione di Rapallo seguendo la via Aurelia fino a Sant’Ambrogio a Zoagli. Domenica 21 sarà la volta del panorama di Vernazza con partenza dalla stazione per raggiunge Corniglia e San Bernardino. Dopo un passaggio attraverso il piccolo borgo, il gruppo proseguirà fino a Piculla per poi risalire verso il santuario di Reggio e scendere a Vernazza per la via Crucis. Infine il mese di gennaio si conclude con la didattica proseguendo nella formazione della progressione su ghiaccio e neve, con una lezione teorica e pratica. La località sarà stabilita dai direttori dell’attività ma la data sarà quella di domenica 28. "Auguro a tutti un anno pieno di serenità e di pace -conclude la presidente Bologna -. Il 2023 è stato molto positivo per la nostra sezione di via Apuana 3 nel quale gli sforzi profusi nei vari settori hanno dato i risultati sperati. Questo induce a non fermarsi e, soprattutto, a cercare di migliorarsi ancora, attraverso proposte che possano interessare un numero sempre superiore di concittadini. Le nostre escursioni sono varie e mai banali, e potranno incontrare l’interesse di tutti, forse anche di coloro che vorrebbero conoscere meglio le nostre montagne ma non hanno avuto la possibilità di affrontare in autonomia. Ricordiamo che le escursioni sono organizzate da personale che ha sostenuto corsi abilitativi dell’accompagnamento di escursionisti di ogni livello, dai più esperti ai neofiti".