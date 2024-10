Caccia al tesoro pronta. Entusiamo e orgoglio dei negozianti coinvolti

Commercianti entusiasti per la prima edizione di ‘Porto e città. Alla scoperta dei tesori di Carrara’, la grande caccia al tesoro in programma domenica dalle 10 a Marina. Gli esercenti sperano in una bella giornata e in una partecipazione di massa che coinvolga tanti giovani. Numerose sono finora le adesioni e le domande di partecipazione.

L’iniziativa è organizzata dal Comune in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, il gruppo Grendi e altri partner locali. Si tratta di un evento che rientra nel programma degli ‘Italian port days’, ed è dedicato a famiglie e cittadini che desiderano scoprire e riscoprire le bellezze del territorio in modo divertente e coinvolgente. All’iniziativa hanno aderito anche alcune attività di Marina, che sono per il momento il negozio di abbigliamento La Ponderosa, la libreria Nuova Avventura, il parrucchiere da Banano, Ebici sport e il bar Bristol. La mega caccia al tesoro piace a Laura Locati Luciani del negozio di abbigliamento La Ponderosa di via Venezia. "Ben vengano iniziative come questa che portano gente – dice Laura – è comunque tutta pubblicità per le attività. Quando si organizza qualcosa di nuovo è sempre una nota positiva per la città e il commercio. Noi siamo sempre favorevoli e aperti verso tutto ciò che porti movimento e ci dia visibilità". L’iniziativa è stata promossa a pieni voti anche da Enrico Giuliani della libreria Nuova Avventura di via Felice Cavallotti. "Mi dispiace che domenica sarò in negozio perché avrei voluto partecipare anch’io – commenta Enrico –, è veramente una bella idea, anche il sito è fatto in maniera professionale, una cosa fatta con tutti i crismi. Spero vivamente che funzioni, noi stessi l’abbiamo divulgata e anche io ho certa curiosità, per una volta raccontare la storia di Marina di Carrara mi riempie di orgoglio per la frazione".

Buona idea anche per il parrucchiere Lorenzo ‘Banana’ Mariotti, "speriamo che venga gente e che la manifestazione sia utile per la nostra Marina – dice Banana –. Ogni iniziativa che fanno e porta gente è una bella pubblicità per il litorale. Ogni kermesse va sempre bene, speriamo che aderiscano in tanti e sia una bella giornata di festa". Chiude il coro Fabrizio Convalle di Ebici che contribuirà con il noleggio dei mezzi per chi vorrà spostarsi su due ruote: "Ben vengano iniziative che portano movimento. Il gruppo mi ha chiesto le biciclette per le persone che vorranno gareggiare sulle due ruote".