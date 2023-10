’Caccia al tesoro’ con Touring club. Weekend dedicato alla scoperta delle bellezze storiche di Fosdinovo

Torna la caccia al tesoro del Touring club italiano domani, domenica, a Fosdinovo la 4ª edizione dell’evento che coinvolge ben 100 borghi, quelli che si fregiano della Bandiera Arancione. Un’occasione per scoprire l’affascinante borgo, una terrazza naturale sulla val di Magra e sulla costa apuana; l’imponente Castello dei Marchesi Malaspina dove soggiornò durante il suo esilio anche Dante Alighieri e le sue cinque chiese concentrate nel centro storico, fra cui l’antico Oratorio dei Bianchi, le caratteristiche vie che attraversano la borgata, oltre alla splendida vista panoramica che ha ammaliato agli inizi dell’Ottocento Francesco IV° d’Austria d’Este, il Duca di Modena che a Fosdinovo era giunto in visita ufficiale. Il programma dell’evento, che avrà inizio alle 10,30 fino alle 12,30 e nel pomeriggio dalle 15 alle 17, prevede la scoperta di sapori tipici, luoghi e leggende oltre ad attività collegate,come l’osservazione astronomica del sole, escursioni sul territorio, giochi per i più piccoli, la visita al castello ed ad una cantina vinicola. Il punto di partenza della competizione, è alla Torre Malaspiniana, in piazza Pays de Sauxillanges: lì i partecipanti riceveranno l’indizio per iniziare il gioco; ritireranno la prima domanda e tenteranno poi di arrivare alla conclusione della caccia al tesoro. Non è prevista una competizione tra squadre ma ogni singola squadra che completerà il percorso riceverà un piccolo dono legato al territorio fosdinovese che sarà consegnato al punto di partenza. La caccia al tesoro, è aperta a tutti, adulti e bambini e tutte le informazioni sono sul sito www.tesori.bandierearancioni.it

Roberto Oligeri