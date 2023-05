Buselli attacca Arrighi "Servono maggiori fondi"

Bonifiche, le richieste di Leonardo Buselli di Italia Viva. "Riteniamo assolutamente necessario che i Comuni richiedano ulteriori risorse da mettere a disposizione del progetto integrale di bonifica e stimolino le istituzioni finché il processo di partecipazione abbia un vero inizio. Apprendiamo con sgomento che la Regione, nel silenzio della sindaca Serena Arrighi, ha rimandato di un anno la bonifica dell’area Sit Sir che inizierà quindi a giugno 2024. Cosa hanno fatto Arrighi e l’assessore all’Ambiente Moreno Lorenzini per scongiurare il mancato rispetto delle scadenze? Evidentemente nulla, i ecco l’ennesima battuta d’arresto dei lavori, dopo che la Regione aveva perso il finanziamento di 12 milioni di euro. Chiediamo alla sindaca: per quanto riguarda la tutela della salute, riconducibile all’inquinamento dell’area di viale delle Pinete e viale da Verrazzano, cosa intende fare? Il mutismo della nostra prima cittadina sui temi della salute e dell’ambiente è imbarazzante e ancora una volta ci siamo trovati di fronte alla sua incapacità di gestire problemi che riguardano la grave situazione della salute pubblica, ma anche di non aver saputo garantire lo sviluppo e l’occupazione in un territorio industriale devastato dall’inquinamento, che se bonificato, avrebbe una fortissima vocazione manifatturiera. Insomma, mentre il presidente Eugenio Giani, nel tour elettorale di metà mandato alla Imm, si sbracciava sostenuto dalla Arrighi, fra promesse di milioni di euro e garanzie, nel frattempo in Regione si rimandava la bonifica del

territorio inquinato al 2024. La prova provata delle prese in giro di Giani, è la nota che la Regione Toscana aveva inviato il 5 maggio al Ministero dell’Ambiente con la quale chiedeva una proroga di 12 mesi e, a seguito di ciò, il Ministero aveva concesso la proroga. Siamo peraltro anche molto preoccupati che Arrighi abbia banalizzato l’importo delle nuove risorse FSC 21-27 con l’esigenza di recuperare unicamente i 12 milioni di euro, escludendo gli altri 20 milioni previsti per finanziare la bonifica delle falde acquifere di via delle Pinete, viale da Verrazzano e dell’area ex Tinelli, come previsto dalle stime effettuate da Sogesid. Auspichiamo che ci ripensi ed intervenga fin da subito per sostenere la richiesta di rifinanziamento integrale dei lavori e le chiediamo: ritiene assolutamente prioritario procedere il più celermente possibile alla bonifica dei nostri siti inquinati o no ? Si può sapere che visione ha dell’ambiente e della salute pubblica ? Necessario che solleciti il governatore Giani".