"Bus pubblici a Carrara: sicurezza e decoro"

Attraversamenti pedonali visibili, mancanza di collegamento con Massa, più accessibilità per le fermate degli autobus, pensiline pulite e mantenute fruibili. Sono solo alcune delle richieste che Filt Cgil ha messo in questi giorni sul tavolo dell’assessore Elena Guadagni per risolvere i non pochi problemi del trasposto pubblico urbano. "Si è parlato soprattutto di questioni legate alla sicurezza e al decoro – informano dal sindacato –, sicurezza e accessibilità delle fermate spesso occupate da autovetture, ripristino della segnaletica esistente e particolare attenzione agli attraversamenti pedonali. Rendere più funzionali i capolinea predisponendo stalli segnalati per i vari paesi a monte. Per il decoro e per rispetto dell’utenza che prende l’autobus, ripristinare e tenere pulite e fruibili le pensiline e tutti gli arredi esistenti e nel caso reintegrare dove manchino".

E’ emersa durante l’incontro anche la positiva esperienza della navetta di Colonnata che ha permesso di tenere libero il piazzale di giro per il bus durante tutta l’estate. "Filt nell’incontro ha evidenziato come soprattutto nel periodo invernale –conclude il sindacato Cgil – manchi un collegamento Carrara-Massa della linea 75, che in particolare la mattina taglia fuori dalla mobilità urbana tutta la zona di Bonascola e Nazzano, Aurelia compresa. L’incontro è stato positivo e ci fa ben sperare. Abbiamo dato la nostra disponibilità ad essere contattati sempre sui temi del trasporto, e l’assessore a sua volta ha detto che in lei troveremo la massima disponibilità a trovare soluzioni per migliorare l’esistente e a fare ancora di meglio per il futuro".