Bus per vivere la notte ’Lungomare by night’ e la movida è in sicurezza

Tornano le corse dei bus sul lungomare da Marina di Carrara a Forte dei Marmi per godersi la notte sulla costa apuo-versiliese in tutta sicurezza: è quasi tutto pronto per la ripartenza di “Lungomare By Night“, il servizio che mette insieme il gestore Autolinee Toscane con gli enti locali, Provincia, Comuni di Massa, Carrara e Montignoso, per garantire ai turisti e ai residenti della zona di potersi godere la movida e gli eventi estivi da Carrara fino a Torre del Lago senza prendere la macchina, usufruendo dei bus in servizio speciale con un unico biglietto che costa 5 euro.

Un progetto che dopo la pandemia ha visto un importante rilancio, che nel 2022 ha ottenuto un bel successo e che le istituzioni vogliono replicare anche questa estate, dividendo i costi di esercizio in maniera proporzionale. Si dovrebbe partire almeno dal prossimo fine settimana, quando è prevista la prima corsa serale come da accordi fra Comuni, Provincia e AT che risalgono all’ultimo incontro di fine maggio. In pratica una estensione della linea 63 che da Marina di Carrara raggiunge Cinquale per arrivare a Forte dei Marmi dove intercettare il servizio “Lungomare By Night“ della Versilia che si svolge negli stessi giorni e orari, fino a Torre del Lago. Inoltre, come l’anno scorso, su richiesta dei Comuni di Carrara e Massa, sarà attivato anche un servizio di collegamento da Marina di Massa e da Marina di Carrara per il centro città sulle linee 52, 60 e 75, i cui costi sono a carico dei soli Comuni di Carrara e Massa. Si dovrebbe partire con il fine settimana dal 16 al 18 giugno, per poi ripetere le corse serali e notturno nel weekend dal 23 al 23 giugno.

Poi il servizio sarà costante dall’1 luglio al 3 settembre, ogni giorno dal mercoledì alla domenica e il 15 agosto con orari in coincidenza con il servizio notturno della Versilia sulla tratta Forte dei Marmi - Viareggio – Torre del Lago. Il costo complessivo in più che gli enti dovranno sostenere per coprire le corse solo del Lungomare ammonta a poco più di 31mila euro, a cui bisogna aggiungere le spese che Massa e Carrara dovranno versare per i collegamenti dal lungomare al centro città, per poco meno di 7mila euro in tutto. Come detto, sarà infine replicato il costo unitario del biglietto ‘Notturno Versilia’ di 5 euro e valido per tutta la notte nella tratta da Carrara a Torre del Lago.