Bus al Noa per... vie traverse. Trovato percorso alternativo al ponte sul Brugiano off limits

E’ solo questione di giorni ed entrerà in vigore la soluzione temporanea per consentire alla linea 61 dei bus di Autolinee Toscane di raggiungere di nuovo il Noa. A causa delle condizioni precarie del ponte del lungomare sul fosso Brugiano, infatti, al momento tutti i mezzi pesanti, superiori a 3,5 tonnellate, non possono passare. L’ordinanza firmata dal sindaco Francesco Persiani a fine novembre prendeva atto del peggioramento della situazione, anche per l’effetto del salmastro a pochi metri di distanza che si fa sentire soprattutto sulle impalcature contenenti ferro che si affacciano sul mare.

Un litorale spaccato in due per i mezzi pesanti, compresi quelli di Asmiu e i bus di Autolinee Toscane, con il ponte sul Brugiano a fare da spartiacque. Non si poteva neppure andare in deroga: i sopralluoghi tecnici avevano infatti verificato il cedimento della pavimentazione stradale e il distacco di diverse armature nel trave lato mare. Una criticità che è andata via via peggiorando a partire da luglio 2020, quando era stato disposto il divieto di sosta delle auto. Da novembre, quindi, erano state cambiate anche le tratte seguite dai bus di AT, con la 61 che arrivata in piazza Betti non poteva più proseguire sul lungomare e raggiungere il Noa, Da qui la necessità di trovare una soluzione alternativa, il prima possibile perché passeranno tanti mesi prima di riuscire a vedere il ‘nuovo’ ponte sul Brugiano che ne garantisca la sicurezza. Già il 21 dicembre referenti della Provincia, del Comune e dell’azienda At hanno effettuato un sopralluogo congiunto per individuare soluzioni alternative alla corsa del bus.

E una soluzione è stata trovata. In pratica la linea 61 che arriva in piazza Betti da via San Leonardo va dritta verso il mare, svolta a destra verso Carrara e prima di arrivare al ponte sul Brugiano svolta di nuovo verso monti, percorrendo il corso d’acqua per immettersi nel viale parallelo, da qui raggiungere la rotatoria di viale Mattei e proseguire la corsa verso il Noa poi di nuovo al capolinea. Un percorso già autorizzato nei giorni scorsi dal Comune di Massa, che dovrà però predisporre anche alcune variazioni alla sosta e al traffico per consentire a un bus lungo di AT di poter effettuare la svolta nel viale interno, eliminando quindi alcuni parcheggi. Per vedere però la soluzione entrare in vigore bisogna attendere ancora un passaggio formale: l’autorizzazione e la scelta è stata inviata al gruppo tecnico territoriale della Provincia che ha la competenza per modificare il percorso della linea 61 del bus.

Francesco Scolaro