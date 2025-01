Bullismo e cyberbullismo, incontro con i liceali

“Non puoi Saperlo… Se non lo fai non ti metti nei guai”, è Il titolo del convegno sul bullismo e cyberbullismo riservato agli alunni del Liceo di Massa “Giovanni Pascoli”, organizzato dall’avvocato Carmela Federico, fondatrice e presidente dell’associazione culturale La Rivincita in sinergia con IusGustando, associazione di avvocati e magistrati fondata e presieduta dall’avvocato Antonella Sotira Frangipane e in collaborazione con il Comando provincia dei Carabinieri guidato dal Colonnello Alessandro Dominici. Spunti di riflessione saranno offerti dalle Pubblicazioni da Giacomo Ebner, in collegamento web, giudice civile del Tribunale di Roma, già magistrato addetto al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, con particolari compiti relativi alla giustizia riparativa e alla devianza giovanile. Ebner è stato l’ideatore e il coordinatore della “Notte bianca della legalità” organizzata al Tribunale di Roma e che ha coinvolto 5.000 ragazzi, poi presso la Suprema Corte di Cassazione e, infine, in tutta Italia. Dal 2016 collabora con il Ministero dell’Istruzione, dell’università e la ricerca (oggi Ministero dell’istruzione e del merito) per la realizzazione di eventi per i giovani e momenti di formazione per docenti in materia di educazione alla legalità. Saranno presenti il Colonnello Alessandro Dominici, Ersilia Menesini e Federica Stefanelli dell’Università di Firenze; la dirigente dell’Ufficio Scolastico Marta Castagna; l’esperta in prevenzione del disagio individuale e relazionale Loredana Lignola, componente del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Nazionale Carlo Collodi. Interranno la dirigente del liceo Alessandra Paoli, il docente di diritto Lorenzo Manfredi, la professoressa Tiziana Bianconi, dell’Istituto “Fermi - Da Vinci” di Empoli che collabora con la Valeria Alessandrini, consigliere del ministro Giuseppe Valditara. Il convegno, che vuole avere un ruolo carattere sociale, culturale ed educativo, è in programma venerdì alle 10 nella Sala della Resistenza di Palazzo Ducale. Ha il patrocinio della Provincia. Porteranno i saluti istituzionali il prefetto Guido Aprea, e il sindaco di Massa Francesco Persiani. “L’intolleranza nelle sue diverse forme uccide con differenti modalità. Il principale strumento che abbiamo per combatterla è l’educazione al valore del vivere assieme”.