Buche e strada sconnessa: sos dei residenti

Via Guido Rossa è piena di buche. La strada che attraversa la zona industriale di Pallerone non è in buone condizioni, per questo l’amministrazione, con delibera del consiglio comunale, aveva iniziato la procedura di acquisizione al demanio comunale dei terreni dove insiste la strada, per poi ‘passarla’ ad Anas. La minoranza chiede informazioni in merito, protocollando un’interrogazione. "Considerato che la volontà di questa amministrazione comunale - si legge - è di permutare la strada di via Guido Rossa (da acquisire al patrimonio) con la strada all’interno dell’abitato di Pallerone di proprietà Anas e che la via in questione risulta essere piena di buche, con parte di asfalti sconnessi, abbiamo rilevato che il Comune ha pensato di sopperire alla mancanza di manutenzione ordinaria, installando due transenne non visibili e non illuminate, facendo rischiare gli automobilisti e che oltre alle transenne per ovviare alla cattiva manutenzione ha installato segnali di limitazione e cartelli con strada sconnessa. Vorremmo sapere se la giunta intende informare il consiglio sull’iter di acquisizione al patrimonio e trasferimento della strada a Anas, anche quella nel paese e se non sia necessaria una manutenzione ordinaria di via Guido Rossa, per intervenire almeno sui buchi più grossi. Chiediamo anche info sui risarcimenti danni chiesti da privati per le loro auto".