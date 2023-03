Brusca frenata degli alleati Il nome di Ricci non unisce

Arriva da Fiesole, dove s’è svolta l’assemblea regionale del Pd, il sostegno di tutti i democratici alla candidatura di Enzo Romolo Ricci, segretario del Pd massese, alle prossime amministrative nel capoluogo apuano. Peccato che non ci sia questo sostegno anche da parte degli alleati massesi, in riflessione sul nome del medico chirurgo come candidato a sindaco. Al tavolo di venerdì sera i Verdi, Sinistra italiana e Psi. Assente Evangelisti. Dubbi sulla candidatura di Ricci. "Ci rivedremo lunedì – dichiara Sirio Bonini del Psi –. Va detto che il percorso del Pd è stato lungo e tortuoso e questo non ha giovato. Nell’ultima riunione c’è stata l’ufficialità da parte del Pd del nome di Ricci. Vedremo nelle prossime ore se fare una sintesi o meno. Non escludiamo di presentare un nostro candidato a sindaco, ma ripeto, tra qualche ora tireremo una linea definitiva"

Non poteva fare altrimenti, ovviamente Emiliano Fossi, a margine dell’assemblea che ha ratificato i risultati del recente congresso che lo ha eletto nuovo segretario del Pd della Toscana "Per il Pd regionale è un fatto politicamente molto significativo che tutto il partito a Massa all’unanimità abbia scelto come candidato a sindaco il segretario comunale Enzo Ricci, perché rende concreta la possibilità anche nel capoluogo apuano di costruire una proposta di governo alternativa alle destre. Da parte di tutto il Pd toscano c’è pieno sostegno a Ricci, perché siamo convinti che attorno alla sua figura si potrà dare a Massa finalmente un’amministrazione vicina ai cittadini e impegnata in prima fila sui temi del lavoro, dei diritti e dell’ambiente. Questioni che a Massa le destre hanno lasciato inevase per concentrarsi su una lotta per le poltrone che ha portato alla fine anticipata della legislatura con una spaccatura insanabile a danno dell’intera comunità massese. Per questo mi auguro, e il Pd della Toscana lavorerà in questa direzione, che su Ricci si realizzi la più ampia convergenza possibile tra tutte le forze politiche e sociali che a Massa vogliono costruire un governo alternativo alle destre".

"Tutta l’assemblea regionale ha voluto far sentire il proprio appoggio e sostegno al Pd di Massa e a Ricci perché hanno di fronte un obiettivo importante: dare a Massa una stagione di buon governo dopo questi anni di non governo delle destre" ha commentato Valentina Mercanti, pochi minuti dopo essere stata eletta dall’Assemblea di Fiesole neo Presidente del Pd della Toscana. "Ringrazio di cuore Emiliano e Valentina, per il loro sostegno alla mia persona e all’obiettivo politico che ci siamo dati a Massa: rimandare le destre e il loro malgoverno all’opposizione - dice il candidato a sindaco Enzo Ricci -. Ma li ringrazio soprattutto perché stanno dimostrando che quando il Pd è unito rappresenta una vera speranza di cambiamento per tante donne e tanti uomini. E’ un sentimento che sto riscontrando anche personalmente perché da quando s’è sparsa la voce che sono candidato a sindaco non smetto di ricevere attestati di stima e di sostegno sia per la mia persona, ma anche di attenzione e partecipazione per il nuovo corso che il Pd ha intrapreso a livello nazionale e toscano".