Brunella Vatteroni si dimette dalla presidenza della commissione 7: si apre la ricerca del successore

Brunella Vatteroni si è dimessa dalla presidenza della commissione 7. Il presidente del consiglio Cristiano Bottici intanto ha già convocato per giovedì prossimo, 29 febbraio, una seduta della commissione per la nomina del nuovo presidente. "Ho prima atteso che venissero ricomposte le nuove commissioni e che fossero ripresentate in consiglio e quindi ho rassegnato le mie dimissioni da presidente della commissione 7 – spiega Brunella Vatteroni -. Essendo già vicepresidente avevo assunto l’incarico lo scorso dicembre per non lasciare scoperta la commissione e per permettere a questa di continuare a lavorare, adesso sono pronta a riprendere il mio lavoro come membro della commissione".

"A nome mio personale e di tutta la lista civica – aggiunge la sindaca Serena Arrighi – ci tengo a ringraziare Brunella Vatteroni per il lavoro svolto in questi mesi da presidente della commissione Cultura. Brunella ha svolto questo compito non facile con serietà, impegno e competenza e ora sono certa sarà un prezioso aiuto per il prossimo presidente".