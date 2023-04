Bottici si difende "Pieruccini strumentalizza"

Dopo l’animato consiglio comunale che ha visto un pesante scontro per i tempi delle interrogazioni tra il consigliere di opposizione Simone Caffaz e il presidente del consiglio Cristiano Bottici (nella foto), quest’ultimo interviene per fare chiarezza. "Sono costretto, mio malgrado, a rispondere ad una serie di inopportune strumentalizzazioni in ordine ai lavori dell’ultimo consiglio comunale – spiega Bottici –. In primo luogo faccio presente che la data del consiglio, previa discussione all’interno della conferenza dei capigruppo, la decide il presidente del consiglio comunale e se il tema fosse stato quello di terminare i lavori del consiglio per una partita di calcio sarebbe bastato anticipare la data di convocazione al giorno precedente o a quello successivo. Faccio notare inoltre che al termine della seduta in oggetto siamo rimasti lungamente a chiacchierare fuori dall’aula mentre la partita continuava. Sono stato l’ultimo a lasciare il Comune". Parlando di strumentalizzazione di Nicola Pieruccini della Lega, Bottici continua: " Con il consigliere Caffaz c’è stata un’animata discussione in chiusura dei lavori, figlia di opinioni diverse su una richiesta di intervento per fatto personale, discussione accesa, ma che fa parte delle dinamiche dei lavori consiliari e che si è risolta con una stretta di mano in un clima di assoluta serenità. Invito Pieruccini a prendere esempio dal consigliere Tosi che nel suo intervento ha ricostruito con lealtà e trasparenza l’esatta dinamica dei fatti, del percorso concordato in capigruppo e riconosciuto il lavoro fatto.

Capisco la necessità di dover trovare a tutti i costi una vetrina politica, ma a tutto c è un limite".