Borgo da rendere appetibile: "Le nascite? Al lumicino"

Spopolamento e denatalità: chiediamo un parere anche a Maria Gemma De Angeli, docente e scrittrice, conscia del continuo mutamento sociale. "Casette nacque come villaggio pastorale , legato anche alla lavorazione delle cave di marmo. Queste due attività o sono sparite o hanno limitato la loro presa sulle nuove generazioni. Le maggiori possibilità di uscire dal paese, la facilità con la quale si accede al motorino, e poi all’auto, sono diverse ora rispetto ad un tempo". E aggiunge: "Se mi si chiede del perché si sta spopolando il villaggio, mi vengono in mente tante cose. Prima c’era il bosco, perché i nostri mezzi erano i piedi, c’erano i giochi semplici e la condivisione, perché ancora la tecnologia non era presente, eravamo qui, perché c’erano pochi mezzi per scendere, e gli incontri si facevano alla fontana, antica testimone che continua a buttare acqua malgrado in pochi ormai la raccolgano. Il mondo cambia e forse la funzione del paese sta facendo il suo corso, la sua metamorfosi, e purtroppo non vedo politiche volte a rinnovare il suo tessuto, a supportare questo suo mutamento. C’è un generale disinteresse verso le periferie e la montagna non sfugge a questa definizione. Ad oggi sono molti quelli che scendono dal monte, e pochi salgono, chissà se per il piacere di ritrovare il verde, l’aria diversa, e poco traffico, o semplicemente perché un affitto qui costa meno. Chissà dove porterà questa dinamica, cosa e chi resterà in questo paese".

Sulla stessa linea, Giovanni Ricci, del circolo Pd di Casette. "L’invecchiamento della popolazione è un problema nazionale non solo dei nostri paesi. Come si può arrivare a bloccare l’emorragia e far sì che i paesi continuino a vivere? A Casette le nascite sono al lumicino e il numero degli anziani cresce, superando l’80% della popolazione. Si registra un forte abbandono del centro abitato tanto che ci sono strutture che mettono a rischio anche la pubblica incolumità. Un problema da affrontare e qui rilancio il progetto del recupero del centro di Casette che consentiva la realizzazione di 16 alloggi di edilizia pubblica privata: se questa amministrazione avesse voglia di ripresentarlo non sarebbe male".

Per Ricci sarebbe utile "trovare incentivi per agevolare le nuove coppie come stanno facendo già in altre realtà dove insiste il fenomeno dello spopolamento". Insomma, di questo passo nel giro di 30 anni tutti questi paesi che hanno fatto la storia della città, che fine faranno?

Angela Maria Fruzzetti