Ciccio chiude la sfida ai fornelli. Ultimo bagno di folla per Borghese a Carrara

Carrara, 29 marzo 2024 – Con la Capannina di Ciccio a Marina cala il sipario sulla puntata apuana di ‘Quattro ristoranti’, il programma condotto dallo chef Alessandro Borghese in onda su Tv8 che ha suscitato l’interessa dell’intera città. I concorrenti in gara, lo ricordiamo, sono Lorena Farsetti della trattoria Ometto di Bedizzano, Francesca Croci della Locanda Patrizia di piazza delle Erbe, Ernesto De Santi del Fienile di Fossone e Silvia Ferrari della Capannina Ciccio di Marina. Di ieri la puntata conclusiva girata proprio nel locale della Ferrari, e che ha visto fin dal mattino, nonostante il forte vento, radunarsi attorno al locale decine di fans.

Lo chef Alessandro Borghese a Carrara

Parola d’ordine "un selfie con Ale". I fans hanno stazionato davanti al locale alla caccia di una foto o di un autografo per quasi tutta la giornata. Ma alla fine la loro attesa è stata premiata. Lo chef è uscito in strada e si è concesso alla folla, che tra autografi e foto ricordo è stata molto composta. Una volta ottenuta un po’ di attenzione tutti i fans sono rientrati alla base. Tra loro anche Giorgia Di Pietri, una grande affezionata di ‘Quattro Ristoranti’. "Oggi sono qua perché ho saputo che c’è Alessandro Borghese e seguo sempre ‘Quattro ristoranti’ – racconta la ragazza –. Per me Borghese è molto simpatico e mi farebbe piacere conoscerlo, e siccome in questi giorni mi è sembrato molto disponibile e ho notato che si faceva avvicinare sono venuta per farmi una foto assieme a lui. Mi farebbe molto piacere. Penso che questa puntata girata a Carrara la vinca la Locanda Patrizia".

In fila per una foto ricordo e per consegnare a chef Borghese gli speciali bomboloni del suo panificio a Marina anche Gianluca Nicodemi. "Appena ho saputo che c’era Borghese ho pensato di fargli assaggiare i nostri bomboloncini – commenta Gianluca mente regge il vassoio di dolci –. Io e la mia famiglia siamo degli appassionati di ‘Quattro Ristoranti’. Per me Borghese è una persona buona, non se la tira ed è molto presente. Mi ha fatto piacere portare questo pensierino. Secondo me vince la Locanda Patrizia perché è a Carrara in centro storico, è tipica, dietro le cave e la trovo caratteristica". In fila per vedere Borghese dal vivo anche chi ci si è trovato per caso. "Sono venuta a trovare mia figlia e quando ho saputo che c’era Borghese ho voluto venire a vederlo di persona – racconta la signora Silvia Savio di Pavia –. Seguo sempre le sue trasmissioni e visto che mi trovavo a Marina di Carrara mentre c’era anche lui non mi sono fatta sfuggire l’occasione".