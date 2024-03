La sfida dei manicaretti. Ometto sotto i riflettori di ’Quattro ristoranti’. Borghese superstar

La pioggia e il freddo non hanno impedito ai fans dello chef Alessandro Borghese di attenderlo per quattro ore fuori dal ristorante Ometto di Bedizzano, dove ieri si è svolta la terza tappa del programma ‘Quattro Ristoranti’. Alla fine l’attesa è stata premiata e chef Alessandro si è concesso, nonostante le riprese del programma fossero già iniziate. Per lui anche un piccolo pensiero, un bracciale con scritte in dialetto carrarese donato da un supporter. Ometto è il terzo dei ristoranti in gara nel reality in onda su Tv8, che aprirà la nuova stagione di ‘Quattro Ristoranti’ il prossimo Natale. I primi ad arrivare da Ometto per la sfida con la titolare Lorena Farsetti sono stati Ernesto De Santi del Fienile di Fossone e Francesca Croci della locanda Patrizia di piazza delle Erbe, poco dopo li ha raggiunti Silvia Ferrari della Capannina Ciccio di Marina. Farsetti, De Santi, Croci e Ferrari si stanno giocando il tutto per tutto per vincere la puntata di ‘Quattro Ristoranti’, ma nonostante la rivalità televisiva tra i quattro ristoratori sembra prevalere una buona dose di lealtà, visto che anche ieri lontano dalle telecamere chiacchieravano e scherzavano tra di loro. Come noto lo special scelto per questa puntata in salsa apuana sono i muscoli ripieni, nonostante siano un piatto fuori stagione, e quelli preparati da Lorena Farsetti seguono la ricetta carrarina che prevede anche l’uso della carne macinata.

E oggi Borghese e i quattro ristoratori saranno a Marina per testare le portate della Capannina Ciccio. Ma in città non ci sono solo le telecamere al seguito di chef Borghese. Quelle del programma ‘Drive Up’ di Italia 1 ieri sono entrate nella cava in galleria di Fantiscritti della Marmo Tour di Francesca Dell’Amico. La rubrica dedicata ai motori, tra supercar e auto da sogno in onda il sabato pomeriggio e condotta da Dj Ringo, Vicky Piria e Alessia Ventura, ha scelto la cava di Francesca per promuovere il nuovo Ranger Raptor della Ford, il miglior 4x4 della gamma Ford Performance in Europa. Dopo il girato i protagonisti di ‘Drive Up’ hanno deciso di pranzare nel cuore delle cave, al ristorante ‘Il Poggio’ di Fantiscritti, uno dei locali più tipici della città.