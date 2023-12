Boom di visite agli ambulatori inaugurati in estate

Inaugurati a luglio, gli ambulatori medici di via Nazario Sauro hanno registrato dati inaspettati: più di mille prestazioni in sei mesi. Presso la struttura operano quattro medici e otto infermieri che collaborano con la Pubblica Assistenza, oltre a dodici specialisti che esercitano la libera professione (una quota fino al 40% del costo di ogni accertamento resta all’associazione che, come ente no profit, la reinveste in attrezzature e servizi per la comunità). All’interno del centro si possono effettuare visite medico sportive, pneumologiche, cardiologiche, ortopediche, dermatologiche e sono a disposizione un nutrizionista, uno psicoterapeuta, un ecografista e un anestesista specializzato in terapia del dolore.

"Il bilancio è molto positivo – dice Rigoletta Vincenti, direttore sanitario della struttura – I pazienti ci hanno riconosciuto da subito grande fiducia. Stiamo ancora ampliando la rete dei professionisti per poter offrire alla cittadinanza un maggior numero di servizi".