Bonascola cambia volto. Maxi Rotatoria e piazza: "Una rigenerazione a beneficio di tutti"

Proseguono i lavori per realizzare la nuova rotatoria del villaggio San Luca di Bonascola, l’opera finanziata con i fondi del Pnrr che andrà a mettere in sicurezza uno dei tratti viari più pericolosi della città. La nuova rotatoria dovrebbe essere conclusa per l’inizio dell’estate, mentre per la riqualificazione del restante villaggio si dovrà attendere l’inizio del prossimo anno. Lavori per due milioni e mezzo di euro che andranno a ridisegnare il cuore di Bonascola.

"Si tratta di una vera e propria rigenerazione urbana a beneficio di tutta Bonascola – spiega l’assessore ai progetti speciali Moreno Lorenzini –. Bonascola ha vissuto una crescita esponenziale senza una visione urbanistica. Con questi due lotti andiamo da una parte a mettere in sicurezza l’accesso di Bonascola, dall’altra a creare uno spazio di socializzazione inclusivo. Ci saranno un campo da padel, da calcetto, spogliatori e un bar. Ma anche un campo multi sport gratuito. La struttura sportiva sarà custodita così da evitare vandalismi. Il centro sarà dato in gestione così da creare un presidio".

Come detto si tratta di un progetto da due milioni e mezzo di euro: seicento per la rotatoria, e due milioni e mezzo per la riqualificazione, di cui 500mila con risorse del Comune di Carrara. "A Bonascola mancava una piazza e grazie a questo progetto adesso avrà la sua agorà – prosegue Lorenzini –. Uno spazio accessibile a tutti, famiglie, ragazzi, anziani e inclusivo. Grazie a una rampa i disabili potranno salire nella parte alta della struttura. E poi ci sarà un grande spazio verde che all’occorrenza si potrà usare per varie iniziative, magari mettendo una tensostruttura o delle vele".

Bonascola grazie a questo intervento riavrà anche la ludoteca, una struttura che era diventata un punto di riferimento per molte famiglie. "Il progetto prevede anche il recupero della ludoteca, al momento è prevista solo una riqualificazione – aggiunge ancora l’assessore Lorenzini –, ma non è detto che in corso d’opera si possa fare qualcosa in più. Insomma un progetto che nel suo complesso una volta terminato andrà ad armonizzare tutte le anime di Bonascola". Per consentire i lavori della rotatoria nell’area di intersezione tra via Provinciale Carrara Avenza e il villaggio San Luca fino al 30 aprile è stato disposto un restringimento della carreggiata stradale per tutti i veicoli in via Provinciale Carrara Avenza e in via Villaggio San Luca, con obbligo di proseguire diritto in via Villaggio San Luca o svoltare a destra nel luogo detto Monticello, per tutti i veicoli che percorrono via Provinciale Carrara Avenza in direzione monti e che giungono all’intersezione con via Villaggio San Luca.

È stato anche istituito un obbligo di proseguire diritto in via Provinciale Carrara Avenza o svoltare a sinistra nel luogo detto Monticello per tutti i veicoli che percorrono via Villaggio San Luca in direzione mare e che giungono all’intersezione con via Provinciale Carrara Avenza.

Alessandra Poggi