Bloccato con il ‘Taser’. Scoperto a rubare al Conad minacciava i dipendenti

E’ stato necessario l’intervento degli agenti di Polizia e l’utilizzo del Taser per bloccarlo e disarmarlo mentre minacciava il personale del supermarcato Conad in centro a Massa che lo aveva sorpreso a rubare. L’arma a impulsi elettrici è stata fondamentale per rendere inoffensivo l’uomo, di origine straniera, poi arrestato per rapina. Un episodio che nei giorni scorsi ha creato lunghi momenti di paura tra personale e clienti del supermercato. L’uomo aveva sottratto alcuni articoli dagli scaffali del negozio ma le sue azioni non erano passate inosservate.

Lo avevano fermato all’uscita chiedendogli di riconsegnare la merce che aveva rubato ma la sua reazione è stata violenta: ha cominciato a minacciare il personale del supermercato con frammenti acuminati e taglienti di vetro e poi era scappato con la refurtiva.

Immediata era stata la richiesta di intervento arrivata al 112 e rapido l’intervento della Volanti della Polizia. Gli agenti sono così riusciti a intercettare subito il rapinatore che, quando si è visto in trappola, senza più alcuna possibilità di dileguarsi, ha cominciato a minacciare anche loro.

Gli agenti delle Volanti, considerata la grave minaccia rappresentata dagli dagli oggetti pericolosi e dai corpi contundenti che l’uomo utilizzava per minacciare chiunque cercasse di fermarlo, sono riusciti a bloccarlo e contenerlo utilizzando il Taser, l’arma ad impulsi elettrici in uso alle forze dell’ordine del comprensorio apuano. Grazie alla rapidità dell’intervento della polizia nessuno è stato ferito dal rapinatore che è stato quindi arrestato in flagranza di reato.

Le successive verifiche svolte dagli uomini della Polizia hanno consentito di accertare che il rapinatore era di origini medio orientali e a suo carico aveva già molti crimini sempre legati a rapine e furti. E’ stato quindi arrestato e e l’arresto poi convalidato dall’Autorità Giudiziaria. L’uomo, su disposizione del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Massa è stato sottoposto alla misura di custodia cautelare in carcere.