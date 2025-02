Blitz all’ex mercato. Scatta lo sgombero ma ‘abusivi’ spariti

Alle prime luci dell’alba di ieri è andato in scena il blitz della polizia municipale per dare corso allo sgombero dell’ex mercato coperto di Avenza dagli occupanti abusivi. Ma in quel momento dentro la struttura non c’era più nessuno. L’operazione era nell’aria ma per renderla concreta l’amministrazione comunale ha dovuto coordinare l’intervento di più soggetti. Ieri mattina la vicesindaca Roberta Crudeli, l’assessore Elena Guadagni insieme agli agenti della polizia municipale e agli operatori di Retiambiente Carrara srl, hanno aperto le porte dello stabile pensando di trovare persone che dormivano abusivamente e invece l’ex mercato coperto era deserto. I lavori che si sono protratti per tutto l’arco della giornata. Dopo un’ispezione dettagliata della struttura sono state sigillate tutte le entrate, alcune anche utilizzando rete elettrosaldata per evitare nuove occupazioni abusive. Nel frattempo gli operai di Retiambienti Carrara hanno effettuato una pulizia straordinaria intorno all’edificio e sul tetto.

Nelle scorse settimane l’amministrazione comunale era già intervenuta facendo mettere dei lucchetti segnati alle entrate dell’ex mercato per poter avere la conferma che lo stabile veniva usato come dormitorio. E in effetti la polizia municipale aveva riscontrato che alcuni erano stati manomessi, quindi si era arrivati al la decisione di sigillare la struttura ed evitare altri bivacchi. Gli occupanti abusivi per continuare ad accedere all’ex mercato coperto avevano tagliato delle catene sostituendole con delle altre, e poi messo dei nuovi lucchetti di cui avevano le chiavi. Ma da stasera dovranno trovare un nuovo luogo dove dormire. A segnalare la presenza di bivacchi sono stati i cittadini, in particolare chi abita nelle vicinanze.

Molte le segnalazioni sulle anomale presenze serali: all’interno della struttura gli abitanti continuavano a vedere luci accese e da lì arrivavano stralci di conversazioni. Fatti che dimostravano come l’interno dell’ex mercato coperto venisse usato come alloggio di fortuna. Ma forse la presenza costante delle pattuglie della municipale ha di fatto scoraggiato l’uso della struttura.

"Era un’operazione programmata da tempo ma dovevamo mettere d’accordo più soggetti per intervenire – commenta l’assessore Elena Guadagni –. La ditta incaricata di sigillare le porte, la polizia municipale e gli operai di Retiambiente. È stata fatta una pulizia straordinaria fuori dal mercato coperto e nelle prossime settimane gli operai continueranno a tenerla pulita. Avevamo messo dei lucchetti segnati e in effetti la polizia municipale si è accorta che erano stati manomessi". "Ieri mattina si è chiusa definitivamente la questione dell’ex mercato coperto – aggiunge la vicesindaca Roberta Crudeli –. Adesso le entrate sono state sigillate e nessuno potrà più entrare". "Quella del mercato coperto – spiega l’amministrazione Comunale – è una situazione che ben conosciamo e che avevamo pianificato da tempo. Per ragioni di onestà intellettuale, invitiamo tutti a evitare di accaparrarsi meriti impropri sull’intervento".

Alessandra Poggi