Black out elettrico. Il Comune deve chiudere l’asilo nido di Ortola

Chiuso l’asilo per black out che ha interessato tutto l’abitato. Una mattinata iniziata in salita quella di ieri, forse complice anche il maltempo che ha danneggiato qualche cavo elettrico. La decisione è arrivata dopo che il personale dell’asilo nido di Ortola aveva comunicato l’avvenuta interruzione della fornitura di energia elettrica all’interno del plesso scolastico. Il Comune si è subito attivato e ha scoperto dal fornitore E-Distribuzione che quella interruzione elettrica stava interessando tuttoil vicinato di Ortola. Intanto nella chat delle famiglie dei piccoli è partito il tam tam che avvertiva del disagio che stavano vivendo i piccoli.

Non volendo lasciare i bambini al buio, l’amministrazione comunale ha pensato bene di chiudere l’asilo in attesa che il fornitore di energia trovasse il guasto. L’asilo nido resterà off limits fino a quando non sarà ripristinato il danno.