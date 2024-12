Birre e biscotti inclusivi. Al Lago del Sole si regala un sogno ai ragazzi disabili

"Un sogno che si realizza". Grande festa al Lago del Sole per il taglio del nastro del Biscottificio e Birrificio For-You, il progetto nato nel 2020 che è stato finalmente inaugurato alla presenza di istituzioni e sostenitori dell’omonima associazione, fondata per favorire l’inclusione e l’integrazione dei giovani con disabilità e per dar loro sostegno nell’inserimento nel mondo del lavoro e nel tessuto sociale. "Quello di oggi – ha detto la presidente di For-You, Anusca Moisè – è il coronamento di un sogno importante per noi, ma soprattutto per la comunità e i nostri ragazzi, che qua, in un contesto bellissimo, potranno svolgere varie attività nel corso delle giornate. Grazie a chi ha reso possibile tutto questo, in particolare a mio figlio Lorenzo: è nato per lui e da lui, dal suo essere sempre solare e propositivo, dal suo rialzarsi da ogni caduta. Per il futuro le idee sono tante, sempre con l’obiettivo di rendere il più normale possibile la vita di ragazzi con disabilità". Nella struttura di via Pradaccio 24 che ospita il biscottificio-birrificio, realizzato grazie all’ingegner Christian Innocenti, i ragazzi, oltre all’area in cui impareranno a preparare dolci e birre che poi venderanno a negozi e singoli che ne faranno richiesta, avranno quindi a disposizione anche una zona relax, una sala per la musica, un laboratorio creativo, un orto e un lago per pescare (con rilascio del pescato).

"Un progetto importante – ha sottolineato l’assessore alle Politiche sociali e alla Disabilità, Francesco Mangiaracina – e un esempio concreto di inclusione. Complimenti all’associazione per averci creduto e per donare ai ragazzi della nostra città questa grande possibilità. L’amministrazione non può che essere vicina ad associazioni come For-You, con cui abbiamo collaborato in diverse occasioni". Presenti al taglio del nastro anche rappresentanti delle amministrazioni dei comuni di Carrara e Montignoso: "Quello del biscottificio e birrificio – ha evidenziato l’assessore al Sociale e vicesindaco di Carrara, Roberta Crudeli – è un progetto unico nel suo genere ed è molto importante nell’inserimento lavorativo di ragazzi con disabilità che, quando terminano il periodo scolastico, si ritrovano spesso senza sapere cosa fare. Sono molto felice che sia una realtà della nostra provincia". "Un’iniziativa importante e meritevole – ha detto invece Giorgia Podestà, assessore alle Pari Opportunità del comune di Montignoso –, nella quale si vede la passione di due genitori che si impegnano per fare il massimo per il proprio figlio. Ma non solo, perché qua tanti ragazzi possono condividere spazi e attività per potersi immettere nel mondo del lavoro. Tutte le amministrazioni comunali devono aiutare queste organizzazioni per riuscire a dare sempre più servizi a queste persone che hanno diritto quanto tutti gli altri ad avere autonoma".

Alessandro Salvetti