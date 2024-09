Birra, il meteo non guasta la festa. Per stasera si attende il boom

Chiude domani la Festa della Birra a Marina. Anche la manifestazione dedicata alla bionda bavarese ha subito le conseguenze del maltempo che ha colpito la costa ligure toscana nei giorni scorsi. Già la serata di mercoledì, pur senza pioggia, ha visto un calo delle persone e il giorno successivo lo svolgimento della Festa è stato a rischio per l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile. Un intoppo che ha rovinato i numeri di record che tutttavia si sono riprese appena passata la tempesta.

"Peccato – scrivono gli organizzatori – perché fino a martedì scorso la Festa si è svolta in condizioni ottimali, con un pubblico molto interessato e con un’atmosfera di allegria e spensieratezza. Proprio nella serata del 3 settembre c’è stato il grande successo dell’esibizione di Radio Nostalgia, che ha intrattenuto in modo molto coinvolgente il pubblico soprattutto giovanile accorso per divertirsi e ballare con la musica proposta dai Dj Andrea Secci e Luca Giorgi".

L’organizzazione ha fornito alcuni dati a dimnostrazione del buon andamento della manifestazione: l’affluenza, al 3 settembre, è risultata di circa 7.500 persone e sono stati spillati 3.500 litri di birra. Questi dati dovrebbero consentire di raggiungere gli obiettivi che erano stati fissati, quelli cioè di toccare i 100mila visitatori e i 50mila litri di birra consumati.

L’augurio dello staff organizzativo è quindi quello che nel fine settimana e negli ultimi giorni di manifestazione la Festa, grazie anche alle condizioni meteo in miglioramento, possa continuare ad avere il successo tipico di fine settimana e possa concludersi con il botto e con tanti boccali in alto.

Gli organizzatori invitano gli apassionati ancora stasera alle 18 al’apertura dei cancelli fino alle 24 per una serata al’insegna di prodotti tipici bavaresi e del divertimento.

