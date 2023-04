Bigliolo, ’Primavera nelle foglie’ Spettacoli per grandi e piccini

di Monica Leoncini

Ultimo weekend all’insegna del circo contemporaneo a Bigliolo. Fino al primo maggio si svolge ‘Primavera nelle Foglie’, una rassegna di spettacoli e laboratori che spazia dal circo al teatro di strada. Siamo a Bigliolo, dove è stato allestito un tendone bianco e nero. E’ un progetto del gruppo ‘Teatro nelle Foglie’, col patrocinio del Comune di Aulla e il sostegno di Ministero della Cultura e Regione Toscana. Il teatro itinerante è montato da due settimane su un prato vicino al fiume, una location perfetta per passare una giornata fuori porta. Il fiume poco lontano, il bosco per una passeggiata, il prato per un pic nic e nel tendone spettacoli e attività. Negli scorsi fine settimana tante famiglie sono arrivate da Pontremoli, La Spezia, Lucca, Viareggio, Massa, Chiavari. Un successo, per la prima edizione di un evento che vuole diventare un appuntamento fisso di ogni primavera. In quest’ultimo weekend, prima di smontare tutto e partire per la tournée in giro per l’Italia, Teatro nelle Foglie ha in programma due spettacoli, oltre a un tour e a un laboratorio, per vivere in prima persona l’esperienza del circo contemporaneo. Si inizia oggi alle 17 con ‘Immaginaria’, spettacolo di acrobatica aerea poetico e visionario, dove i libri sono i protagonisti. Domani sarà la volta di ‘La Dolce Follia’, tanto divertimento per tutta la famiglia, tra acrobazie, lancio di palline, tango e comicità. Il primo maggio si inizia alle 11 con il tour dietro le quinte: visita guidata alla scoperta del mondo del circo contemporaneo; alle 15.30 il laboratorio di circo in famiglia, occasione unica per i genitori per giocare con i figli imparando e divertendosi insieme. Alle 17 torna in scena ‘La Dolce Follia’. Gli spettacoli sono a pagamento, con prezzi dai 5 ai 12 euro. Prenotazione consigliata al 347 3620635.

Monica Leoncini