"Biblioteche senza personale. Servono assunzioni per il rilancio"

"La situazione delle biblioteche è allo sbando". Questo il parere del capogruppo di Fdi Massimiliano Manuel. Il consigliere di opposizione ritiene che ad essere penalizzata dalla riorganizzazione sia soprattutto la biblioteca di Marina. "E’ stata cancellata la copertura finanziaria per un posto da bibliotecario nel 2024 – spiega Manuel – poi c’è la cooperativa Artemisia che dopo aver vinto l’affidamento aveva cercato il personale su Facebook. Ultimamente la giunta Arrighi aveva millantato un’estensione dei servizio biblioteche su tutto il territorio e avevamo letto della riapertura di un servizio di qualità riguardo la sede di Marina. L’Assessore Elena Guadagni aveva riferito in consiglio che a Marina era tutto pronto e che occorreva soltanto spostare dei libri, ma così non è stato. La gestione è fuori controllo e non è possibile garantire alcun servizio senza l’immissione in ruolo di nuovi bibliotecari. Chiediamo che vengano indetti concorsi per assicurare alla città un servizio bibliotecario e un cambio di rotta delle politiche culturali accompagnate da un piano straordinario di assunzioni". Il consigliere di FdI torna anche sulla questione del presunto conflitto d’interessi sul lapideo del consigliere Sirio Genovesi. "Sulla presenza del consigliere Genovesi del Pd in un’azienda del marmo – prosegue Manuel – risulterebbe di avere incarico alla Campolonghi. Nel sito della cava di Torano si legge che la società ha istituito il proprio organismo di vigilanza e l’avvocato Sirio Genovesi risulta membro effettivo".