’Bessy’ diventa uno spettacolo Festa a Bedizzano con la favola ispirata a Liliana Segre

Hanno iniziato l’anno scolastico con la formichina Bessy e lo hanno chiuso con uno spettacolo a lei dedicato, nel suo messaggio di pace e di libertà, ricordando non solo la Senatrice Liliana Segre (Bessy nella favola) ma intessendo il filo della memoria attraverso Anna Frank, Antonio Gramsci, Primo Levi, fino a Peppino Impastato. La classe quinta di Bedizzano ha festeggiato la fine dell’anno scolastico con una profonda riflessione sul male dell’indifferenza e sull’infinito valore della libertà. Con le insegnanti Maura Fescina ed Enrica Gasparotti, gli alunni hanno affrontato nel corso dell’anno il tema della Shoah illustrando la fiaba ’Ciao mi chiamo Bessy’, scritta dalla collega Angela Maria Fruzzetti, nostra collaboratrice, ispirata alla vita della senatrice Segre. Nell’ambito del progetto, la scolaresca ha fatto anche visita al memoriale della Shoah a Milano, al Binario 21, da dove partì Liliana Segre bambina insieme a milioni di altri deportati verso i campi di sterminio nazisti di Auschwitz Birkenau.

I bambini, con questo percorso, hanno maturato una conoscenza storica e una consapevolezza su tematiche difficili ma indispensabili per una formazione basata sui sani principi costituzionali. E lo hanno dimostrato anche nel saggio di fine anno, mettendo insieme parole, musica e movimento. Non sono mancate le emozioni per questi alunni e alunne che, il giorno prima, sono stati premiati nella sala della Resistenza di Palazzo Ducale, a Massa, partecipando alla sedicesima edizione del Premio Maresciallo Ciro Siciliano-Pace giustizia libertà democrazia-Forno 13 giugno 1944-2023 a cura dell’associazione Eventi sul Frigido.

Alla festa di fine anno (nella foto), svoltasi nell’oratorio della Beata Vergine della Pietà, a Bedizzano, erano presenti le insegnanti della locale scuola Mazzini, i genitori e, tra gli invitati, anche la scrittrice Angela Maria Fruzzetti, omaggiata con fiori, insieme alle maestre Maura, Enrica, Rosalinda, e l’editore Tara (Daniele Tarantino). L’incontro si è concluso con un diploma, un saluto festoso accompagnato da un lungo applauso e un augurio di buone e meritate vacanze.