Bernardo Violi torna a lavorare Convenzione Asl dopo la pensione e chirurgia ortopedica si rafforza

"Dopo anni in cui la parola d’ordine è stata la chiusura dei piccoli ospedali di montagna, oggi la sanità toscana volta pagina". Con entusiasmo il sindaco Gianluigi Giannetti accoglie il ritorno del dottor Bernardo Violi nel reparto di chirurgia ortopedica dell’ospedale di Fivizzano. Lo scorso anno, raggiunti i requisiti di età, aveva optato per il congedo pensionistico ma in base a una convenzione libero professionale con l’Asl Toscana Nord Ovest, il medico è tornato in questi giorni a disposizione del reparto. "Con il suo rientro – dichiara Giannetti – si ampliano notevolmente l’offerta e la qualità del presidio fivizzanese. Si può ambire al miglioramento dei risultati clinici con ricadute positive nella percezione e nelle attese di buona sanità delle comunità". Il nuovo impegno professionale occupa Violi tre giorni a settimana con 18 ore lavorative suddivise in due giorni di sedute chirurgiche e un giorno dedicato alle visite ambulatoriali. "Ciò significa – spiega il sindaco – la possibilità di soddisfare le numerose richieste di visite ed interventi, riducendo i tempi d’attesa". Giannetti aggiunge così un nuovo tassello delle politiche sanitarie territoriali. "Nell’ultimo anno, l’ospedale di Fivizzano ha investito su nuova strumentazione con l’acquisto di apparecchiature come la TAC di ultima generazione. Inoltre, l’arrivo di nuovi professionisti ha permesso di incrementare le attività in diversi settori, dall’oculistica, all’ortopedia e chirurgia generale. In queste settimane è stata ampliata anche l’equipe dei tecnici radiologi che sono passati da quattro a cinque unità, realizzando la copertura H24 dei servizi di diagnostica".

Poi l’annuncio: "Da diversi mesi stiamo lavorando per il raggiungimento del massimo obiettivo del nostro presidio: la garanzia dell’emergenza urgenza con presenza del servizio anestesiologico H24". Per quanto riguarda poi il polo riabilitativo Don Gnocchi "la convenzione con la fondazione – spiega Giannetti – ha permesso l’aumento delle cure intermedie che sono passate da 6 a 25 posti letto. Non solo: è stato attivato anche il servizio di hospice ed assegnato nelle ore notturne un professionista medico dedicato". Il sindaco plaude all’intesa con i vertici Asl. "Un risultato ottenuto grazie a un lavoro di squadra. Ringrazio la direttrice generale, Maria Letizia Casani, l’ex responsabile dei presidi lunigianesi Luciano Pasquali, il nuovo responsabile Riccardo Gerali e il direttore provinciale Giuliano Biselli".