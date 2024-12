Bernardi: lo stadio e i doveri del Comune

"Lo stadio non è di proprietà della Arrighi". Il consigliere di opposizione Massimiliano Bernardi definisce scandalosa la nota della maggioranza che, per puro opportunismo politico, difende la sindaca sulla decisione di non finanziare gli ultimi lavori dello Stadio. "E’ una scelta favorevole a tutelare gli interessi personali a discapito della trasparenza e delle responsabilità pubbliche. Arrighi, che ha dimostrato di non amare Carrara, non pensa che la Carrarese non è soltanto un’organizzazione sportiva, ma una bandiera, un simbolo dell’identità. Investire nello sport e nello stadio, sarebbe un segnale di attenzione verso l’economia, la ristorazione, la ricettività che porta turismo sportivo. Un sindaco con una visione di rilancio avrebbe dovuto annullare la procedura sull’articolo 21 e predisporre progetti mirati sullo Stadio e sugli spazi dello sport". Bernardi giudica strumentale addebitare i mancati lavori al carico degli uffici. "Non è vero che nel 2025, anno decisivo per i cantieri del Pnrr, i tecnici e le casse di palazzo civico non possano farsi carico di un altro impegno, visto che molti interventi sono stati esternalizzati tramite appalti integrati". A talproposito si domanda che fine abbia fatto la bozza di convenzione predisposta: "Spesso è una condizione necessaria per accedere a fondi pubblici o per facilitare la ristrutturazione". Per i costi, Bernardi suggerisce un mutuo per l’adeguamento dello stadio alla serie B e ricorda che lo stesso è avvenuto con Nausicaa per salvare la Imm. "Una convenzione sanerebbe anche l’utilizzo dello stadio senza canone di affitto, che configura un danno erariale".