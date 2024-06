Bentornato Spino fiorito. Centinaia di appassionati per le eccellenze del vino. Gran finale in piazza Aranci

Centinaia di appassionati, famiglie, gruppi di amici e semplici curiosi hanno riempito fin da sabato – venerdì è andato in scena un talk show di anteprima – piazza Aranci per tributare il giusto ’bentornato’ alla kermesse Spino fiorito, in attesa del suo ritorno anche al castello Malaspina, location tradizionale. Non a caso il sindaco Francesco Persiani al taglio del nastro dell’11° edizione ha esordito sottolineando "ce l’abbiamo fatta" ricordando gli anni di stop. Gli ha fatto eco il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti che ha auspicato di "riuscire a divulgarlo e farlo conoscere, portandolo nelle strade di Massa". E’ andata in scena una fetta importante del patrimonio enologico del territorio, fatto di viticoltori viticoltori custodi che hanno riscoperto e rilanciato alcune delle varietà autoctone a rischio estinzione e soprattutto di persone. Le colline del Candia al centro e non solo, cooking show ed esibizioni in abiti storici. Oggi gran finale, sempre dalle 18 alle 23.