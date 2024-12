Benessere post tumore. Bilancio più che positivo per il progetto della Lilt

E’ terminato il primo ciclo dello ’Spazio BenEssere Lilt’, progetto di Aplilt Massa Carrara per la promozione di gruppi di riabilitazione oncologica, rivolti a pazienti guariti un tumore. L’attività, nata in collaborazione con il coordinamento regionale della Lilt Toscana, si avvale della consulenza del Centro per la riabilitazione oncologica (Cerion) della Aplilt Firenze-Ispro. L’offerta ha previsto sei incontri a cadenza settimanale svolti presso la Sala degli Specchi del Palazzo Ducale, a Massa, la cui partecipazione è stata completamente gratuita. I gruppi, a numero chiuso, hanno visto la presenza di 10 soggetti reclutati dall’unità Psicologica del Noa e impegnati in varie attività riabilitative. L’iniziativa, particolarmente significativa, ha rappresentato anche l’avvio di un progetto-studio indirizzato a protocollare un modello unico di riabilitazione oncologica. A febbraio, infatti, sarà realizzato un secondo ciclo di incontri che permetterà di concludere questa prima parte del progetto ’BenEssere’ e di convogliare i dati raccolti presso il Cerion, al fine di validare i risultati raggiunti.

"Attraverso una collaborazione sinergica con il territorio – dice la dottoressa Laura Iardella – è stato possibile realizzare un disegno importante in linea con le iniziative promosse dalla Lilt e che ha avuto al suo attivo la partecipazione dell’Asl Toscana nord ovest nelle persone delle dottoresse Michela Zanetti e Serena Pallotti; nonché di avvalersi del sostegno di Provincia, Comune e Ordine dei Medici. Creare continuità con il territorio è stato ed è fondamentale nell’ottica di strategie che si possano rivelare efficaci in un processo di cura".

La prima sessione di incontri ha visto il succedersi di vari professionisti: la stessa Laura Iardella psicologa, Riccardo Nieri chinesiologo e biologo-nutrizionista, Mauro Paladini attore e docente di regia e storia dello spettacolo, Melissa Trivelli chinesiologa. Il bilancio si è rivelato positivo e in linea con le aspettative: la partecipazione è stata attiva e i riscontri ricevuti fanno ben sperare in un prosieguo dell’iniziativa che possa apportare i benefici auspicati a livello psicofisico.

"La Lilt - spiega il presidente della sezione Massa-Carrara, Pietro Bianchi – con tutti i suoi volontari, è impegnata in ogni fase della malattia oncologica, da quella, importantissima, della prevenzione con campagne di sensibilizzazione a quella della ricerca, fino a quella del dopo malattia. Grazie alla prevenzione e alla ricerca i tumori stanno diventando sempre più guaribili ma per i malati c’è un dopo da gestire. E il progetto ’BenEssere’ ha proprio questo obiettivo".

Un doveroso ringraziamento va a tutte le istituzioni che hanno promosso questa iniziativa e in particolare alla Provincia che ha messo a disposizione spazi estremamente confortevoli e affascinanti come la Sala degli Specchi di Palazzo Ducale. Il reclutamento dei partecipanti per il secondo ciclo di incontri, programmato per febbraio, avverrà su base volontaria (dopo un colloquio) tramite il Noa, i reparti di Oncologia e i medici di medicina generale.