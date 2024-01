"Beltrame Group mostra forte interesse per Sanac: una luce di speranza per i lavoratori" Il gruppo Beltrame mostra forte interesse per l'azienda Sanac, vittima della crisi dell'ex Ilva. I parlamentari del M5S chiedono al ministro Urso di fare il massimo per rendere l'offerta vincolante e dare una prospettiva ai lavoratori. È necessario anche lo sblocco delle commesse da parte di Acciaierie d'Italia.