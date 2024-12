Bellesi: "Era una email esplorativa. Il Pd pensa solo alle elezioni"

"Era solo una mail esplorativa, come se ne ricevono tante". Il sindaco di Villafranca, Filippo Bellesi, risponde alle accuse della minoranza sul ruolo che il comune ha svolto nel progetto dell’antenna 5G a Filetto. "Quella mail esplorativa – si legge in una nota – era arrivata in comune da una società allora sconosciuta, si chiedeva la vendita di un’area di 100 metri quadrati per la realizzazione di una non specificata struttura nelle vicinanze di Filetto. Conteneva l’esatta ubicazione del terreno e coordinate precise. Quell’area non appartiene al comune ma è di proprietà provata. Nessun rappresentante della società si è fatto vivo in Comune per tentare una trattativa, cosa avremmo dovuto fare? Sono mail esplorative che alcune società inviano come ‘rete da pesca’. In quell’area non ci sono proprietà comunali, ma solo terreni di proprietà privata, terreni messi a disposizione da privati. Il Comune non avrebbe mai consentito la realizzazione di un’antenna a ridosso del centro storico di Filetto. La mail ricevuta non ha alcun valore agli effetti della procedura autorizzatoria iniziata all’Unione dei Comuni, non c’entra nulla, gli unici atti che contano sono quelli procedimentali che il Comune ha impugnato. Siamo l’unica amministrazione della provincia che ha fermato i lavori per realizzare un’antenna, il loro partito non dice nulla. Il Pd villafranchese non ha idee, non ha presentato argomenti per contrastare la realizzazione dell’opera e a maggior ragione ora che si è riaperta la procedura, pensa solo alle prossime elezioni e confida nella magistratura per vincerle. Perché non si oppongono alla realizzazione dell’antenna? Come mai continuano a nascondere che la procedura autorizzativa è partita in seno all’Unione dei comuni? Quali interessi di partito devono tutelare?"

M.L.