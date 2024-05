Bedini accusato di ricettazione per fatti del 2021

Nuova udienza in tribunale a Massa per il caso che vede alla sbarra Daniele Bedini, già in carcere per il duplice omicidio di Marinella di Sarzana avvenuto nell’estate del 2022. In questo procedimento penale, il falegname carrarese è accusato di ricettazione, ovvero di esser stato trovato, nell’autunno del 2021, di un televisore che, presumibilmente, era stato rubato all’istituto scolastico Zaccagna di Avenza.

Nelle precedenti udienze erano stati ascoltati gli agenti che avevano investigato sulla vicenda. In particolare il giudice Giovanni Tori e la pm Susan Pietrini, si erano soffermati nell’osservare i fotogrammi nei pressi dell’abitazione di Bedini, dove quest’ultimo sarebbe salito in auto con due persone, i quali sarebbero ritornati a casa con un televisore. Bedini lo avrebbe poi portato nella sua abitazione.

Di diverso avviso è invece la difesa del falegname, oggi in carcere: secondo il legale Rinaldo Reboa, il suo assistito non avrebbe preso in consegna il televisore sapendo che fosse rubato, ma l’avrebbe trovato ai lati di un cassonetto, in condizioni non ottimali. Doveva essere stato ascoltato un testimone della difesa, ma non si è presentato. La causa è stata rinviata al 20 giugno.