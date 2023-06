Battilana fra disagi e richieste La sindaca promette la scuola "Aspettiamo ancora le strisce"

Dal decoro dell’area Cna all’urgenza delle strisce pedonali sull’Aurelia, passando per il by pass del Parmignola. Sono solo alcuni dei temi emersi nell’incontro ‘Fuori dal Comune’, nella sede di Cna di viale Galilei. Ad affiancare la sindaca Serena Arrighi, la vice sindaca Roberta Crudeli e gli assessori Elena Guadagni e Carlo Orlandi. "Battilana è un paese con una sua forte identità e con due anime che meritano grande attenzione – ha detto la sindaca –. Da un lato c’è la zona artigianale che attende da anni quelle opere necessarie a far decollare il polo produttivo, dall’altro c’è il paese con i suoi abitanti e le loro numerose esigenze. Tra i nostri primi obiettivi c’è il recupero della scuola in modo da restituire un luogo di aggregazione ai residenti, ma non escludo si possa intervenire anche sul poc per andare incontro a chi ha bisogno di piccole modifiche strutturali". "Per quanto riguarda la scuola – ha precisato l’assessore Guadagni – non abbiamo ancora tempi certi, ma abbiamo già iniziato ad approfondire la situazione. Sono stati svolti diversi sopralluoghi e abbiamo già in mano preventivi, che vanno dalla pulizia delle grondaie e il rifacimento dei bagni. L’intento è quello del recupero dello stabile. Da mesi, inoltre, siamo in contatto con Anas per la realizzazione delle strisce pedonali sull’Aurelia, anche in questo caso sono già stati fatti diversi sopralluoghi e contiamo di arrivare presto a una soluzione".

Tema molto sentito e ribadito è quello della pulizia delle fosse e dei canali di scarico delle acque. "Per quanto riguarda il verde nelle zone pubbliche e la pulizia delle fosse interverremo –ha sottolineato l’assessore Orlandi -. In questi casi le competenze sono molteplici a cominciare dal Consorzio di bonifica con il quale avvieremo un dialogo sempre più stretto".

All’incontro erano presenti anche la consigliera comunale di Italia Viva Alice Rossetti e il coordinatore Leonardo Buselli. "Mi è sembrato di avere davanti un’amministrazione impreparata e che non riesce ad interloquire con i cittadini – ha detto Buselli –. Si parla di tutto e in modo molto vago. Dopo un anno non sono ancora riusciti a fare due strisce pedonali sull’Aurelia, che tra l’altro ci sono sempre state".