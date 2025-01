Bassignani lascia Forza Italia e passa a FdI

L’adesione di Massimo Mallegni, ex senatore di Forza Italia ed ex segretario regionale degli azzurri, a Fratelli d’Italia comincia a sortire i primi effetti anche in provincia. Il primo big a seguire Mallegni è uno storico dirigente di Forza Italia: Pierluigi Bassignani (nella foto). Già segretario comunale di Villafranca in Lunigiana e segretario provinciale seniores, Bassignani precisa in una nota le ragioni della sua scelta: "Dopo 30 anni lascio Forza Italia - afferma -, per divergenze insanabili con le segreteria della Toscana e di Massa-Carrara. Per me non era possibile restare per una serie di valide ragioni e soprattutto punto perchè non c’era più libertà d’espressione. Non mi era consentito di dire la mia mentre ad altri era consentito di tutto, anche di violare lo Statuto in base alla legge del più forte. E per chi, come me, è sempre stato dalla parte della gente senza guadagnarci nulla, era una grande sofferenza".

Bassignani scalda i motori in vista dei prossimi appuntamenti: "Ci siederemo al tavolo delle trattative e faremo rispettare la logica dei numeri. Fratelli d’Italia è il primo partito della coalizione e, da che mondo è mondo, chi ha i numeri ha anche la prima parola. In vista delle regionali ho già incontrato insieme a tanti amici Alessandro Tomasi: il Sindaco di Pistoia è il miglior candidato possibile e non ha rivali. Di certo non possono essere sue valide alternative coloro i quali non hanno amministrato nemmeno un condominio: Tomasi invece è stato ed è un grande sindaco, rieletto al primo turno con il 60% dei voti e amato da tutti. Un ragazzo umile e capace, come piace a me".

Anche in Lunigiana Pierluigi Bassignani ha intenzione di cambiare le cose: "Ho già parlato con l’onorevole Alessandro Amorese che sarà il nostro punto di riferimento: è l’unico che si sta impegnando e che puntualmente arriva se chiamato sul territorio".