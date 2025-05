Barriere e accessibilità in un questionario. Mappa di ’comunità’

Un ulteriore passo verso una Aulla più inclusiva e accessibile: è online il questionario per la rilevazione delle barriere architettoniche, scaricabile dal sito istituzionale del Comune. Uno strumento partecipativo che si inserisce nel percorso condiviso di redazione del PEBA – Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, in linea con lo spirito di ascolto, confronto e consultazione che ha caratterizzato dall’inizio questo progetto.

L’obiettivo è raccogliere indicazioni dal territorio per migliorare l’accessibilità urbana e costruire una città a misura di tutti, non solo di chi vive una disabilità. Il questionario propone domande semplici e mirate, come: “Percorrendo la città hai incontrato ostacoli che ti hanno impedito di raggiungere edifici pubblici o ad uso pubblico e usufruire di servizi qualificati?” “Ritieni che ci siano edifici pubblici comunali o altri edifici pubblici o privati a uso pubblico non accessibili o poco accessibili?”. "Il questionario è strumento concreto di partecipazione – dice il sindaco Roberto Valettini – perché è fondamentale ascoltare le esigenze reali dei cittadini e aggiornare il Piano nel tempo. Il PEBA nasce dall’ascolto e continuerà a crescere con il contributo di tutti". A breve l’amministrazione approverà il PEBA, completando un iter avviato un anno fa con l’incarico affidato all’architetto Enrico Cibei e finanziato anche grazie a un contributo regionale. La bozza finale è stata condivisa con l’Associazione Paraplegici della provincia nella persona del presidente Giacomo Perfigli che è anche il coordinatore dell’Osservatorio provinciale sulla disabilità, il presidente dell’Associazione Lunigianese Disabili (Aldi Lunigiana) Paolo Bestazzoni, il presidente della sezione provinciale della Federazione ipovedenti nazionale Fabio Basile con l’ingegner Roberto Grieco. Il link: https://docs.google.com/forms/d/18dovnjWMuiwZ3uNszXSdip3j7zJL_VQbFsTk9UdjLFw/edit?usp=sharing_eil&ts=67fb7543 "Siamo soddisfatti – dice l’assessora all’urbanistica Tania Brunetti – ma vogliamo che il PEBA resti strumento dinamico, aperto, aggiornabile nel tempo".