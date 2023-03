Barbara Conti è la “superdonna“ di Coldiretti

MASSA CARRARA

La giovane casara di Zeri, Barbara Conti (nella foto), è la superdonna di Coldiretti. È il simbolo di quella resilienza al femminile che diventa esempio per le nuove generazioni.

Mamma di tre figli, titolare dell’azienda “I Trei fantoti”, in località Bergugliara, nella Valle di Zeri, Barbara è la più giovane tra le allevatrici della pregiata pecora zerasca. Figlia di pastore, Barbara è rimasta a vivere, lavorare e crescere i figli nella sua Valle assicurando continuità alla tradizione pastorizia in un territorio difficile quando bello e generoso. E’ stata scelta dal Comitato Donne Impresa Coldiretti Massa Carrara che oggi riceverà il riconoscimento floreale assegnato ogni anno a un’imprenditrice agricola. Sarà consegnato dal presidente provinciale, Francesca Ferrari.

Ma non sarà l’unica iniziativa organizzata in occasione della Festa delle Donne da Coldiretti. Al mercato di Campagna Amica nel centro storico di Massa, in Largo Matteotti, il Comitato Donne Impresa Coldiretti Massa Carrara insieme al Centro Italiano Femminile della Provincia di Massa Carrara e della sezione del Centro Italiano Femminile del Comune di Massa doneranno alle imprenditrici agr[DATA]icole che animano il mercato – e che rappresentano una forza indispensabile per il successo della vendita diretta che porta qualità in tavola – un esemplare di garofanino. Omaggio floreale anche per tutte le clienti del mercato contadino che durante la giornata passeranno a fare la spesa.