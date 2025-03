Bando per i parchi pubblici. Il Comune cerca 13 gestori

Ci sono 13 parchi ddel Comune che saranno dati in gestione ad associazioni o altre realtà del territorio. Per ora si tratta di una manifestazione di interesse, voluta dall’amministrazione per sondare il terreno, capire quale sia il concreto interesse da parte dei cittadini. L’obiettivo finale è dare la gestione di questi parchi urbani per assicurare la manutenzione appropriata ed efficace degli stessi e garantendo la custodia e la pulizia anche ai fini della loro fruibilità da parte dei cittadini per un periodo di tre anni. Possono partecipare alla manifestazione di interesse qualsiasi operatore economico, soggetti del terzo settore come associazioni riconosciute e non riconosciute, comitati cittadini regolarmente costituiti, pro loco di quartiere, cooperative, consorzi, associazioni di protezione civile, operatori commerciali, organizzazioni di volontariato e via dicendo.

I parchi spaziano su tutto il territorio, dalla montagna al mare. Sono quello di Borgo del Ponte con campetto annesso, Ortola, Case Lamaro, via Valgimigli a Castagnara, parco 8 Marzo, parco dei Poggi in via Donne Partigiane con campetto e sgambatoi, Cervara, Rocca con campetto annesso, via degli Orti sopra il cimitero di Turano, via Tagliamento compreso il parcheggio, parco di San Carlo sia in via Belvedere sia in via Zonder e il parco di Pariana alle Polle di Tommaso. Parchi che, ricorda l’amministrazione, "per ubicazione e vocazione, rivestono interesse di rilievo poiché i nuovi strumenti Urbanistici consentono l’esecuzione di interventi per incrementare e valorizzare le funzionalità delle aree medesime mediante la realizzazione di punti ristoro, chioschi, punti di consumo, porticati, servizi igienici e/o strutture per altre attività".

Gli interessati dovranno far pervenire al Comune apposita domanda, da prodursi in busta chiusa e sigillata (oppure tramite posta elettronica certificata) entro il 20 marzo.

Per avere informazionI contattare: agronomo Gabriele Mussi (0585-490526; [email protected]), Massimo Bertozzi (0585-490469, [email protected]), Maria Rita Stocchi (0585-490309, [email protected]).