Bando aeroporto Cinquale, il Comune proroga i termini per presentare domanda

Massa, 6 gennaio 2025 – Nuova proroga per il bando di affidamento della concessione dell’aeroporto Massa Cinquale. Il Comune ha infatti comunicato che su richiesta di alcuni operatori economici, i termini per la presentazione delle offerte relative al bando in oggetto sono stati prorogati di ulteriori 10 giorni e quindi i nuovi termini sono il 20 gennaio alle 7 il termine ultimo per la presentazione delle offerte mentre la gara verrà aperta lo stesso giorno alle 10.30. L’Amministrazione ha ritenuto di dover procedere all’affidamento in concessione per la durata di anni 15 dell’aeroporto tramite esperimento di gara interamente svolta tramite la piattaforma telematica ’Portale Appalti Maggioli’ con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come meglio specificato nel Disciplinare di gara. La concessione da affidare ha come oggetto la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’uso dei beni facenti parte del sedime aeroportuale, ed è regolamentata dal Capitolato d’Oneri, al fine di garantire direttamente o mediante soggetti terzi, secondo la normativa vigente, l’operatività dell’aeroporto e di assicurare lo svolgimento delle seguenti attività: aviazione generale ad uso protezione civile, sanitario, antincendio, turistico, sportivo; scuola di volo, ristorazione, rifornimento di carburante, presidio per il primo intervento di soccorso e antincendio, su indicazioni dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, verifiche periodiche della pista, sfalcio dell’erba, pulizia delle aree e smaltimento dei rifiuti, informazioni di volo e meteo, ove richiesto dall’Enac, officina meccanica e scuola di formazione.

Tutta la documentazione è disponibile e consultabile sulla piattaforma di e-procurement o Portale Appalti: https://comunemassa-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.