Bandi per la digitalizzazione 2,5 milioni per le imprese

Dalla digitalizzazione ai sistemi di gestione certificati, passando dai servizi di supporto all’internazionalizzazione per arrivare alla partecipazione a mostre e fiere anche all’estero: sono i quattro assi di sostegno alle imprese delle province di Lucca, Massa Carrara e Pisa su cui punta la Camera di commercio Toscana Nord Ovest che mette sul piatto ben 2,5 milioni di euro di finanziamenti attraverso quattro diversi bandi approvati in queste ore dalla giunta camerale. Sono agevolazioni che vanno supportare gli stessi ambiti di investimento del 2023 e che avevano già allora riscosso molto interesse da parte delle imprese tanto che in poco tempo le risorse si erano esaurite. A fine anno la Camera aveva anche provveduto a rifinanziarne alcuni per poter coprire le tante richieste pervenute. Si tratta di bandi finalizzati a erogare voucher per iniziative di digitalizzazione, per l’adozione di sistemi di gestione certificati e per la fornitura di servizi di supporto all’internazionalizzazione. A breve si aggiungerà anche il bando per sostenere la partecipazione delle imprese a mostre e fiere in Italia e all’estero.

Per l’anno 2024 la Camera ha voluto essere presente anche a supporto delle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi dello scorso autunno. Un contributo straordinario al fine di sostenere le imprese delle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara colpite dagli eventi calamitosi per favorire la ripresa delle attività economiche danneggiate. Al budget territoriale si è aggiunto il contributo straordinario di 333.333 euro messo a disposizione dalla Camera di commercio di Roma; pertanto il bando ha uno stanziamento complessivo di 683.333 euro che verrà presto incrementato anche da ulteriori risorse che sono state richieste a Unioncamere nazionale. Sono ammissibili alle agevolazioni tutte le imprese con sede o unità locale nelle Province di Lucca, Massa Carrara o Pisa, che risultino danneggiate dagli eventi calamitosi di ottobre e novembre. I voucher sono concessi nella misura del 50% delle spese riconosciute come ammissibili e regolarmente documentate fino ad un massimo di 5.000 euro. Le domande potranno essere presentate dal 20 marzo al 20 aprile.

"Con uno stanziamento a fondo perduto che supera i 2,5 milioni di euro – ha dichiarato Valter Tamburini, presidente della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest – i bandi offrono una serie di opportunità per il nostro sistema imprenditoriale: dai voucher per le imprese colpite da calamità naturali al supporto strategico per l’internazionalizzazione, dalla transizione digitale ed ecologica alla certificazione di sostenibilità, con un occhio di riguardo alla sicurezza sui luoghi di lavoro e all’ambiente. Il ciclo di incontri di presentazione, oltre a rappresentare un segno tangibile di vicinanza e di impegno istituzionale nel sostenere le imprese locali, mira a fornire agli imprenditori le informazioni necessarie per partecipare ai bandi senza costi accessori". I bandi saranno presentati alle imprese e a tutti gli interessati domani mattina nella sede della Camera di Commercio a Carrara dalle 9.30 alle 12. Le informazioni e le modalità di partecipazione agli incontri sono disponibili sul sito tno.camcom.it.