Bancarelfiore La città veste colori e profumi

Piazze storiche trasformate in giardini, dove la suggestione di un tulipano o di un’ortensia si sposeranno con la semplicità di una margherita o di una profumatissima violetta. Colori, fragranze e forme per uno show del florovivaismo annunciano il Bancarelfiore, giunto alla 34esima edizione che apre i battenti domani e si prolungherà sino a domenica con tante novità che coinvolgono artisti, scuole e l’eterogeneo pubblico di appassionati. L’esposizione aperta a commercianti, artigiani e produttori vivaisti offrirà l’occasione per riscoprire il mondo della floricoltura, molto importante per creare un contesto urbano vicino alla natura. Un appuntamento molto sentito che richiama di solito un gran numero di visitatori.

Il Bancarelfiore si conferma come una importante vetrina per le produzioni delle aziende floricole d’Italia. Al Bancarelfiore i petali colorati saranno anche la traccia per seguire percorsi d’arte e bellezza architettonica offrendo l’occasione di visitare e di vivere l’atmosfera di androni e giardini della Pontremoli medioevale affacciata su due fiumi. E’ primavera e la natura dà spettacolo: il momento giusto per immergersi nei colori e nei profumi della natura. E chi vuole lustrarsi gli occhi e insieme fare shopping non può perdere l’appuntamento col Bancarelfiore che scende nelle piazze del centro storico di Pontremoli nel weekend. Non solo fiori e piante, ma cultura green a 360°.

Numerosi gli eventi tematici, mostre e iniziative culturali rivolte ai giovani e agli adulti. "L’amministrazione comunale punta a valorizzare una manifestazione che rappresenta l’opportunità di dare spazio al mondo della storia e dell’arte in tutte le sue diverse articolazioni, di offrire occasioni di conferenze e percorsi del gusto fra erbe e fiori", afferma il sindaco Jacopo Ferri.

Non mancheranno eventi collaterali. Domani, sempre alle 9, aprirà anche il “Car Boot sales” in piazza Italia, il mercatino dell’usato a cura dell’associazione Bial. E alle 11 sulla Terrazza comunale in piazza della Repubblica Matinée musicale con la Musica Cittadina Pontremoli. Sabato, alle 17,30 nelle Stanze del Teatro della Rosa la presentazione del libro “Quello che resta” di Aldo Boraschi, e alle 21,30 il “Lion Got Talent a cura del Lions Club Pontremoli-Lunigiana. Parte invece domenica alle 8 a Novoleto il secondo trofeo “Città di Pontremoli“ organizzato da Speed Racing, manifestazione riservata alle auto da competizione, stradali e storiche affiliate Uisp. E al cinem Manzoni, tutte le sere da domani a domenica alle 21, la proiezione del film “L’orchesra stonata”.

Tante le sfaccettature del 34° Bancarelfiore: oltre alla vetrina di piante e profumi la manifestazione, che porterà a Pontremoli un centinaio di espositori. In rassegna molti operatori della grande tradizione produttiva del florovivaismo toscano, una realtà forte di numeri straordinari, che rappresenta circa il 30 per cento della produzione vendibile agricola regionale, circa il 15% di quella florovivaistica nazionale e il 6% di quella europea.

Natalino Benacci