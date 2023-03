Bambino cade dal trattore

Tanta paura ieri pomeriggio a Groppoli di Mulazzo. Un bimbo di tre anni era a bordo del trattore guidato dal nonno quando all’improvviso è scivolato ed è caduto a terra. Per fortuna non è finito sotto le pesanti ruote: il nonno ha frenato immediatamente ed è subito sceso per soccorrere il nipotino. Poi ha chiamato aiuto. Quando sul posto sono giunti i soccorsi, il dottore che era a bordo dell’automedica ha disposto, per precauzione, il trasferimento del piccolo al Meyer di Firenze. Intendiamoci: il piccolo non è grave ma il sanitario ha voluto essere assolutamente sicuro. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Pontremoli per fare tutti gli accertamenti necessari.