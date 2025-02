Balnearia e Tirreno Ct. Menù per ragazzi ’speciali’ e sculture di ghiaccio

Anche per tutta la giornata di oggi a Carrarafiere proseguono Tirreno Ct e Balnearia, i saloni dedicati all’accoglienza e al mondo della ristorazione della Tirreno Trade Srl. La Tirreno Ct si conferma una vetrina d’eccellenza per il gelato made in Italy. Secondo i dati elaborati dal Centro studi Fipe-Confcommercio, il settore genera un volume d’affari di quasi 5 miliardi di euro l’anno, coinvolgendo oltre 39mila esercizi tra gelaterie, bar-gelaterie e gelaterie-pasticcerie, con più di 90mila addetti. Tra i problemi del settore quello del reclutamento di personale. Il gelato ha la tendenza alla destagionalizzazione con il 40% delle gelaterie che apre tutto l’anno, mentre oltre il 90% ha una stagionalità assai lunga che dura almeno otto mesi.

Oggi in programma molte iniziative tra cui ‘Insieme a voi con un sorriso’, una giornata dedicata agli alunni diversamente abili con un pranzo preparato e servito dai ragazzi delle scuole alberghiere della Toscana. Mentre la Federazione internazionale pasticceria, gelateria e cioccolateria proclamerà il concorrente che parteciperà al ‘The world trophy of professional tiramisù 2025’ che si terrà a Roma l’8 novembre. Saranno anche decretati i migliori locali Fipgc e saranno proclamati i vincitori di ‘Miglior coppa gelato d’Italia’, ‘Miglior pralina d’Italia, ‘Miglior uova di Pasqua decorato e ‘Premiazione dei locali top quality’. Saranno presentate le nuove Equipe Eccellenze Italiane Fipgc 2025. Anche oggi il ristorante dei ‘Saperi sapori e conoscenze sarà aperto con i menù proposti da chef regionali e dall’istituto Alberghiero Minuto, con la speciale collaborazione dei ragazzi di ‘Insieme a voi con un sorriso’. King of the ice – sculture di ghiaccio. Durante tutta la giornata esibizioni dal vivo di sculture artistiche su ghiaccio.

Anche Balnearia si riconferma un punto di riferimento per le categorie sindacali delle imprese balneari. Ieri si è svolta l’assemblea di Fiba Confesercenti. In questa sede è stata ribadita l’importanza del decreto attuativo tanto atteso per conoscere se e come verranno riconosciuti gli indennizzi ai concessionari uscenti.