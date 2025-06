Ballerini e attori dialettali protagonisti a Massa Picta domani alla Rinchiostra

"Qualche colore della cultura e della cucina massese" è il titolo del secondo appuntamento della rassegna culturale gastronomica Massa Picta, organizzata dal Comune sotto la direzione artistica del giornalista e performer Fabrizio Diola. Tanti gli ospiti protagonisti della seconda tappa in programma domani, alle 18.30, nel parco di Villa della Rinchiostra. Si tratta di Ginevra Mantovani e Francesco Perlamagnia, ballerini reduci da ’Ballando con le stelle’), Lara Maggiani, direttrice della scuola Arts & Musical School, il cantante Gino Giorgieri, Stefania Buffa , presidente dell’associazione Teatro Città di Massa, Maria Rosa Cavazzuti, decana della compagnia teatrale, l’attore Vasco Lari e Filippo Badiali, attore e regista delle commedie in dialetto, oltre all’assessore al sociale Francesco Mangiaracina. Tanti gli argomenti che saranno trattati grazie alla conduzione semi seria e divertente di Fabrizio Diola che con gli ospiti approfondirà le tradizioni e le diverse sfaccettature colorate della cultura popolare massese. L’ingresso è libero con degustazione gratuita, e a tema, grazie all’Associazione Cuochi di Massa Carrara.

L’esordio della rassegna è stato un grande successo di pubblico tra affezionati e nuovi curiosi che nel primo appuntamento hanno potuto scoprire ’L’aia di Massa Picta’. Gli allevatori infatti hanno portato asini, galline ornamentali, maialini, piccioni e papere, e hanno spiegato le caratteristiche salutari anche per l’alimentazione che derivano dai prodotti di questi animali. Ma non solo. Non sono mancati momenti di solidarietà, grazie alla partecipazione del gruppo scout di Lido di Camaiore, impegnato in un progetto in Africa per adottare le galline, perché un uovo è un pasto nutriente e le uova sono anche una fonte di reddito per acquistare altre materie prime fondamentali per una dieta completa. Massa Picta non smentisce la sua natura di... pensare globale e agire locale.